Llaman a prevenir enfermedades respiratorias

Ciudad de México.- Para prevenir enfermedades respiratorias en esta época invernal, la Secretaría de Salud capitalina hizo un llamado a la población a abrigarse, ingerir abundantes líquidos y consumir alimentos ricos en vitamina C.



Subrayó que en la actual temporada, el número de casos de este padecimiento aumenta, por lo que es importante fortalecer el sistema inmunológico con el consumo de frutas como guayaba, toronja, limón, mandarina y naranja.



Como parte de las medidas de prevención, la dependencia local sugirió que al viajar en transporte público se evite llevarse las manos a los ojos, nariz y boca, y lavarlas constantemente y usar gel antibacterial.



Exhortó a no exponerse al humo de tabaco en lugares cerrados, especialmente, a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.



Destacó la importancia de no encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados y, en caso de que así sea, deben colocarse en lugares ventilados y apagarlos antes de dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.



También, recomendó vacunarse contra la influenza a los grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.



El gobierno de la Ciudad de México ha instalado puestos de vacunación en 52 estaciones del Metro y 18 del Metrobús, donde se aplican dosis contra rotavirus, neumococo e influenza.



En caso de presentar malestar general, dolor de garganta, escurrimiento nasal, tos y fiebre mayor a 38 grados, subrayó que los capitalinos pueden acudir a la unidad médica correspondiente para recibir el diagnóstico y tratamiento indicado.



Para brindar atención médica, la Secretaría de Salud local cuenta con 220 centros de salud y 31 hospitales, así como un Centro de Atención Telefónica Medicina a Distancia 51 32 09 09, donde brinda servicio las 24 horas todo el año para orientación y apoyo médico.