Urgen 'acciones' para evitar pandemia de gripe aviar: OMS

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a todos los países del mundo a tomar “acciones” para evitar un pandemia de gripe aviar, ante los reportes de nuevos brotes del virus en Europa y Asia, principalmente en China, donde hay personas infectadas.



Durante la inauguración de la Junta Ejecutiva de la OMS, que inició este lunes en la sede de la ONU en Ginebra, la directora del máximo organismo de salud global, Margaret Chan, llamó a todos los países a vigilar de cerca los brotes de gripe aviar en aves y casos humanos.



En su discurso inaugural del encuentro de 10 días, Chan destacó que diferentes cepas de la gripe aviar se han diseminando a través de Europa y Asia desde el año pasado, llevando a la matanza a gran escala de las aves de corral en muchos países afectados.



“Desde noviembre pasado, casi 40 países han reportado nuevos brotes de influenza aviar altamente patógena en aves de corral o aves salvajes. La creciente distribución geográfica de estos brotes y el número de cepas de virus nos han puesto en estado de máxima alerta", dijo.



La directora general de la OMS dijo que todos los países, ricos o pobres, están obligados a vigilar de cerca los brotes de gripe aviar en aves de corral y posibles casos humanos y a tomar acción pare evitar una pandemia de la nueva cepa H5N6, que ha causado brotes severos en Asia.



En su opinión, la experta consideró que el mundo está mejor preparado para la una futura pandemia de influenza, después de la cepa H1N1 que circundó el mundo en 2009 y 2010, sin embargo nunca se estará “suficientemente bien" para hacerle frente.



En China, agregó, ha habido un "repentino y fuerte aumento" de casos humanos de H7N9 desde diciembre pasado y aunque no se ha detectado una propagación sostenida, la OMS no ha podido descartar que el contagio sea de humano a humano.



Bajo las regulaciones de salud internacional, un instrumento jurídico vinculante, los 194 miembros de la OMS están obligados a detectar y reportar casos humano casos puntualmente. "No podemos permitirnos perder las señales tempranas", indicó.



De las cepas del virus de la gripe aviar que se han transmitido a los seres humanos, Chan mencionó a la cepa H7N9, que está presente desde 2013 en China con más de mil casos y una tasa de mortalidad del 38.5 por ciento.



Sin embargo, recordó que nuevas cepas han aparecido recientemente, como el subtipo H5N6 en Asia, ante el intercambio genético de la también llamada “gripe del pájaro”, que ha afectado también a otros países, entre ellos Chile, Croacia, Japón y la isla china de Taiwán.



Desde octubre pasado, el gigante asiático ha sacrificado más de 170 mil aves de corral en cuatro provincias y cerrado varios mercados donde se comercializan aves vivas, después de que se reportaron las primeras infecciones de aves con H5N6, otra cepa altamente patógena del virus.



Chan dijo que ante el aumento imprevisto de casos de gripe aviar, incluidas las variedades potentes, la comunidad internacional debe cumplir con su deber de denunciar los casos de manera oportuna para evitar una pandemia.



La cepa H7N9 es altamente patógena en humanos, causante de una enfermedad respiratoria severa, aunque no es virulenta entre las aves, lo que hace casi imposible que pueda ser detectada por los criadores y comerciantes de aves de corral.