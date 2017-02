Cerca de 250 millones de niños no alcanzarán su máximo potencial

Ciudad de México.- Alrededor de un 43 por ciento de niñas y niños menores de cinco años -es decir 250 millones- están en riesgo de no alcanzar su máximo potencial, se reveló durante la presentación de la serie de la revista médica The Lancet.



La doctora Gerry Ejikemans, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que el cerebro de un niño se desarrolla con mayor velocidad entre los primeros dos a tres años de vida.



Destacó que para que los infantes alcancen el pleno potencial, se requiere de un cuidado sensible y cariñoso que incluye: atención y afecto; seguridad y protección; aprendizaje temprano; salud; y nutrición.



La serie sugiere que la brecha en este potencial humano se debe principalmente a dos razones, la falta de aplicación de conocimiento científico sobre la atención nutricional para fomentar el desarrollo de los pequeños y la falta de acción a escala, utilizando un enfoque multisectorial a través de etapas claves.



Por su parte, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Christian Skoog, advirtió que de no actuar, las naciones podrían perder entre dos o tres veces la cantidad de recursos que en la actualidad los gobiernos invierten en salud o educación.



"Todo esto indica que invertir en esta etapa es fundamental, el desarrollo trae beneficios a corto, mediano y largo plazo para las personas y los países", enfatizó.



En tanto, el secretario de Salud, José Narro Robles, quien inauguró de manera formal el lanzamiento de la revista, subrayó que se trata de un evento que tiene que traducirse y suscribirse en compromiso ético para la humanidad.



"De aquí a 2050 veremos cómo la humanidad habrá aumentado su presencia en el planeta a nueve mil millones de personas, casi mil 700 millones adicionales a los que estamos viviendo en la Tierra y casi todos nacerán en países pobres", refirió.



La serie de la revista médica, que fue presentada en la Universidad Iberoamericana, fue apoyada por esa casa de estudios, Fundación Lego, Save the Children, The Lancet y la Organización Panamericana de la Salud.



Así como por la unidad de neurodesarrollo del Hospital Infantil Federico Gómez, “Un kilo de ayuda”, Universidad de Yale, The Sackler Institute for Nutrition Science y la Unicef.