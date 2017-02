Aseguran casi 38 mil 'productos milagro' en Tijuana

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró 37 mil 902 piezas de los llamados "productos milagro” en Tijuana, Baja California, por no cumplir con las normas oficiales mexicanas.



En un comunicado, el organismo indicó que las acciones para proteger la salud de los consumidores continuarán de forma aleatoria en otras entidades del país para retirar del mercado los productos que se consideren riesgosos e incumplan disposiciones vigentes.



El operativo en Tijuana se efectuó el 31 de enero junto con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En él se decomisaron 37 mil 902 piezas que suponen un riesgo para la salud de los consumidores.



Además se frenó la venta de productos cosméticos, de higiene personal y alimenticios por contener ingredientes no permitidos, nombres y leyendas alusivas a métodos terapéuticos, caducidad vencida y carecer de número de lote.



Entre los productos asegurados se encuentran los llamados Baja Kilos Slim, Menos Kilos, NerviColon, OncoCáncer, Tiempo largo, Deseo Fem Gum, Maxim Sex, Limpia órganos, Silueta perfecta, Súper demoledor de grasa, Duro y Maduro, Milagrosa Antirreumatico, T-kita Estress, Quiero Pur Sex y Demoledor de tumores.



Además el personal de Profeco en Baja California impuso sellos de suspensión en cinco establecimientos en los que se ofertaban esa mercancía por no exhibir los precios a la vista.



La acción coordinada es resultado de un convenio suscrito en octubre por el procurador federal Ernesto Nemer Álvarez y el comisionado federal Julio Sánchez y Tépoz, con el objetivo de mejorar el intercambio de información y proteger los derechos de los consumidores.