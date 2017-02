Dolor nocturno podría provocar problemas de pareja

Ciudad de México.- Entre 50 y 70 por ciento de la gente se va a la cama con algún tipo de dolor muscular, sufren trastornos del sueño asociados a despertares nocturnos por malestar, dificultad para quedarse dormido, lo cual podría provocar problemas en relaciones de pareja.



Este tipo de dolencias nocturnas suelen interrumpir el sueño de quienes los padecen y de su pareja, pues las personas que no duermen lo suficiente son egoístas con sus pares y tienen mayores conflictos en sus relaciones, explicó la doctora Paola Maldonado.



“Cuando una persona llega a la cama con algún malestar, es muy probable que tarde más de lo normal en conciliar el sueño, pues el dolor le impedirá relajarse lo suficiente”, dijo.



“Una vez que lo logre, la noche no será fácil, pues seguramente se despertará súbitamente varias veces por la molestia y tendrá dificultades para retomar el sueño”, agregó.



Ello, provocará que el afectado comience a dar vueltas en la cama, que prenda la luz o hará ruido para intentar resolver la molestia, comentó la experta en un comunicado.



Es en este punto cuando el problema se comparte y es probable que se despierte a la pareja. Al siguiente día ambos se sentirán fatigados, somnolientos, ansiosos.



Además el dolor de quien lo sufre aumentará después, convirtiéndose un círculo vicioso, señaló.



El texto refiere que estudios recientes muestran que quienes no descansan lo suficiente son más propensos a reaccionar de manera negativa y a sobredimensionar sus problemas de pareja.



También, la pérdida del sueño provoca menos empatía y más egoísmo, mismo que dificulta la comprensión entre la pareja, lo cual favorece conflictos, y los roces que dañan la relación, lo que suele acortarla, expuso.



“Si nuestra pareja o nosotros mismos llegamos a la cama con algún tipo de malestar que está afectando nuestro descanso, es importante detectar la causa y combatirla”, sostuvo.



“De no atender el problema, podríamos estar poniendo en riesgo no sólo nuestra relación de pareja, sino sobre todo, la salud física y emocional de quien sufre la dolencia”, apuntó.