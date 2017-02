Secretario de Salud entrega Premios GEN a la Investigación

Ciudad de México.-Al encabezar la XXIII Ceremonia de Entrega del Premio a la Investigación de Defectos al Nacimiento GEN, el doctor Narro Robles hizo un llamado a los jóvenes a cuidar su salud, ya que dijo “piensan que ésta es algo natural que no se agota, que no se acaba”.

El titular de Salud estuvo acompañado por la presidenta del Grupo de Estudios al Nacimiento GEN. A. C., María Eugenia López de Silanes; el coordinador de Investigación en Salud del IMSS, Fabio Salamanca Gómez, quien fue el presidente del jurado calificador del Premio GEN y, el exsecretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo.

A través de un comunicado, Salud informó que el doctor Narro Robles entregó diploma y estímulo económico a las dos investigaciones premiadas.

La primera, Determinantes Genéticos para el Desarrollo de la Diabetes Gestacional en Mujeres Mexicanas, encabezada por la doctora María Teresa Tusié Luna, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien trabajó con científicos de varias instancias entre ellas el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

La segunda investigación galardonada fue la que dirigió el doctor Gabriel Manjarrez Gutiérrez, titulada Serotonina y Dopamina en el Hipotálamo de Ratas Malnutridas Durante el Embarazo y Lactancia, en la que participaron un grupo de médicos de laboratorios de Medicina Molecular y Servicio de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, así como del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.