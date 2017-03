Científico mexicano crea interfaz que leería estados del pensamiento

Ciudad de México.- El investigador Gustavo Olague Caballero creó una interfaz cerebro-computadora que será capaz de leer los impulsos eléctricos generados por la actividad de las neuronas a través del pensamiento, por ejemplo en personas con discapacidad.



El experto en inteligencia artificial, adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), explicó que mediante la tecnología actual sólo se lee lo que está cerca de la parte exterior del cerebro.



En entrevista para la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Olague Caballero detalló que con la interfaz se busca aportar a los tratamientos médicos que no utilizan fármacos.



El proyecto de Olague está dedicado sobre todo al desarrollo de inteligencia artificial, ya que se ha propuesto lograr la colaboración entre cerebros artificiales y cerebros reales, con el objeto de poder leer los estados del pensamiento.



Explicó que para ello se usarán electrodos que se conectan en el cuero cabelludo del usuario y al tener un pensamiento la computadora se encargará de expresarlo.



“La idea es que a partir de esas señales se puedan deducir estados de ánimo, vamos a empezar con cosas sencillas como con 10 estados de ánimo, para que la persona pueda decir si no le gusta o si le gusta lo que está comiendo, si quiere que la bañen, si quiere salir, si está molesta, si siente dolor, etcétera”, detalló.



Olague Caballero adelantó que el proyecto se encuentra en la fase teórica para el desarrollo del software, que después se trabajarán en la factibilidad y, finalmente, diseñarán un prototipo para comenzar con su primera aplicación.



Subrayó que dado que una de sus primeras aplicaciones serán los tratamientos médicos no invasivos, han entablado acuerdos de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel nacional, para que a través de esta institución cuenten con pacientes para hacer las primeras pruebas.