¿Cómo prevenir los incendios provocados por luces navideñas?

Ciudad de México.- Durante esta temporada, los incendios aumentan 25 por ciento, la mayoría por cortocircuito provocado por series de luces de dudosa procedencia o en mal estado, advirtió la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI).



Expone en un comunicado que dichos incendios se pueden prevenir, por lo que recomienda comprar series de luces en una tienda segura y elegir aquellas que tengan certificado de seguridad de la Norma Oficial Mexicana (NOM), ya que lo barato sale caro.



De igual forma, aconsejó en caso de adquirir un árbol natural, asegurarse que se haya sido cortado recientemente y que aún se encuentre fresco.



En caso de que se cuente con un árbol artificial, sugiere comprarlos en tiendas establecidas y no colocarlos cerca de chimeneas o fuentes de calor.



Diversos especialistas recomiendan además no sobrecargar las líneas eléctricas, porque de lo contrario un calentamiento de este equipo podría provocar un incendio, así como revisar que los cables de las luces navideñas estén en buen estado.



Asimismo, no dejar encendidos ni enchufados los equipos decorativos al salir de casa o de ir a dormir, ni durante largos periodos, y el evitar colocar veladoras cerca de objetos que pueden arder.