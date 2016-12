Taxi queda encima de camioneta tras accidente en avenida Central

Ciudad de México.- Un accidente se registró este sábado sobre avenida Central, entre las calles de 608 y 606 en San Juan de Aragón, cuando un taxi circulaba en el carril de alta velocidad, golpeando en una coladera hundida, que es un respiradero del metro en la estación Bosque del Aragón.



El incidente provocó que el taxi se impactará sobre una camioneta particular y quedara prácticamente encima de ella.



Al lugar llegaron servicios de emergencia y elementos de la policía de Seguridad Vial del Estado de México.



No hubo necesidad de trasladar a los pasajeros de alguno de los dos autos a un hospital. Solo se registraron daños materiales.



En el lugar también se encontraba un automóvil particular que al parecer también sufrió daños por caer en la misma coladera que se encuentra en el carril de alta con dirección hacia el Estado de México.