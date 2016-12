Conflicto en guardería del IMSS en Azcapotzalco aún sin solución

Ciudad de México.- Desde las 5 de la tarde padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en la Guardería Subrogada por el IMSS "Jimmy", mantuvieron retenida a una autoridad de esta institución abordo de una camioneta blanca para exigirle que no cierren la guardería o reubiquen a los 240 menores que se quedaron sin estancia.



Esto , después que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México clausurarán el lugar en lo que se llevan acabo las investigaciones correspondientes por la muerte de una menor de este guardería el pasado lunes 26 de diciembre.



Las instalaciones ya cuentan con sellos de clausura por lo que los menores no podrán regresar a este lugar.



Personal de la Secretaria de Seguridad Pública mantuvo el resguardo de la camioneta en la que se encontraba la trabajadora del IMSS que acudió a recoger los expedientes de los menores, hasta las 2 de la mañana que fue retirada con apoyo de personal del agrupamiento de granaderos.



Personal del gobierno capitalino ya dialogó con los padres de los menores para buscar una solución al conflicto, pero al no poder llegar a uno fue necesaria la intervención de la fuerza pública.