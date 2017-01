Cambia número telefónico para reportar daño a vehículo por baches

Ciudad de México.- El número telefónico para reportar daños que sufran los vehículos por desperfectos en la carpeta asfáltica en vialidades secundarias y primarias como baches, zanjas, socavones, coladeras y rejillas cambió al 01-800-8411-930.



El Gobierno de la Ciudad de México informó también que la aseguradora que brindará la atención y el servicio es Grupo Mexicano de Seguros, y el procedimiento de operación del reporte será en los mismos términos.



Recordó que los ciudadanos que sufran un daño en su vehículo de inmediato deberán llamar a dicho número e indicar al operador que se trata de una avería provocada por un bache en vialidad primaria o secundaria.



Destacó que es primordial que el conductor permanezca en el lugar y una vez hecho el reporte al sitio se presentará un ajustador, quien solicitará la tarjeta de circulación y licencia de manejo vigente (requisitos que exige toda aseguradora).



Luego el ajustador realiza la inspección del vehículo, toma fotos de los daños y llena un formato con los datos del conductor en el que se describe la afectación a la unidad.



Enseguida entregará una copia e informará que en un plazo máximo de 10 días se comunicarán con el afectado para notificarle que pase a recoger su pago, que es autorizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor (DGRMSG).



La aseguradora expide la orden de pago al automovilista, quien podrá acudir por su cheque al módulo de la aseguradora de las oficinas de la DGRMSG, ubicadas en Tlaxcoaque 8, quinto piso, colonia Centro.



Este procedimiento es exclusivo para afectaciones provocadas en los vehículos automotores específicamente por daños en la carpeta de rodamiento como baches, zanjas, socavones, coladeras y rejillas, resaltó.



En caso de que los automovilistas caigan en un bache provocado por trabajos realizados en alguna empresa privada, aun cuando se encuentre en vía primaria, no aplicará el seguro, además de que no se cubrirán antiguos daños del vehículo, es decir ajenos al percance.



La reparación del daño no comprende el pago de gastos médicos por lesiones ni por otros factores naturales (caída de árboles, postes e inundaciones).



El resto de las responsabilidades civiles se tramitarán conforme al procedimiento habitual, al igual que en todos los casos en que el conductor no esté de acuerdo con el monto ofrecido por el daño, agregó.