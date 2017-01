Niegan amparo a agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara

Ciudad de México.- Un juez federal negó el amparo que promovió Fabián España Moya, presunto agresor de la senadora y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara.

El argumento del Juzgado Cuarto de Distrito penal es que no se puede otorgar un amparo porque no existe una orden de aprehensión en contra del ex policía del Estado de México.

En caso de que se le detenga, España podría quedar en libertad porque las lesiones que sufrió la velocista mexicana no son calificadas como graves.