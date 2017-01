Autoridades de la CDMX llaman a manifestarse de manera pacífica

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México hizo un llamado a las personas a manifestarse de manera pacífica y no afectando la movilidad de los ciudadanos.



El subsecretario de información e inteligencia policial José Gil aseguró que no han existido grandes problemas de vialidad en la Ciudad de México, sin embargo advirtió que no se permitirán actos vandálicos.