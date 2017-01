Hiram Almeida llama a no caer en desinformación de las redes sociales

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, informó que ayer hubo 73 movilizaciones y más de 33 actos de saqueo y robos.



Al reunirse con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Almeida Estrada dijo que en muchos de estos casos la gente no buscaba la protesta sino más bien, pretextos para realizar robos de aparatos electrónicos.



Mencionó que lo que busca hoy la policía es abonar a la tranquilidad de los ciudadanos.



Dejó en claro que muchos de los hechos de ayer no fueron saqueos sino más bien robos que configuran actos delictivos y advirtió que cuando sea así la policía actuara en consecuencia .



Informó que algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes penales.



Llamó a la ciudadanía a no caer en la inercia de la desinformación de las redes sociales y evitar hacer caso a mensajes que buscan asustar a los ciudadanos.



Advirtió que la Secretaría a su cargo detectó más de 200 perfiles de redes sociales que buscan generar caos y que interactúan entre sí.



El Secretario de seguridad Pública confirmó la muerte de un elemento policiaco que fue atropellado en Observatorio, mencionó que otros efectivos fueron lesionados y negó que la policía haya robado artículos durante los saqueos; dijo que son imágenes del momento en que las personas y los bienes son trasladados al Ministerio Público .



También dio a conocer que el elemento herido en Gran Sur fue herido por arma punzo cortante y se encuentra en estado delicado.



El presidente de la CANACO aseguró que los saqueos de este miércoles en varias zonas de la ciudad no tienen relación con el aumento del precio de la gasolina.



Hicieron un llamado a no creer en falsos rumores e informaron que ayer por la tarde 20 mil negocios cerraron algunos negocios aún en medio de la venta de reyes por temor a los saqueos.