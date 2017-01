Eligen a ministro Eduardo Medina Mora presidente de la segunda sala de SCJN

Ciudad de México.- Por unanimidad los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron a su compañero Eduardo Medina Mora Icaza como presidente para el siguiente periodo de dos años.



Al tomar posesión de su cargo, Medina Mora se dijo comprometido con optimizar el funcionamiento de la sala, reducir cargas de trabajo y costos; además de contribuir a la difusión de los fallos emitidos durante su gestión.



"Me parece que tenemos frente a nosotros una oportunidad para revisitar nuestros procesos con un visión analítica y crítica -crítica no como autodenostación sino como una búsqueda constante de hacer mejores cosas- Se trata de consolidar prácticas estándares de excelencia; de apoyar éstas prácticas en la tecnología de información, de distribuir mejor las cargas de trabajo, de reducir costos y disminuir el margen de error, de ser mas eficientes y efectivos y de comunicar mejor, lo subrayó, el sentido e impacto de nuestras decisiones. En suma, conseguir el resultado deseado", dijo.



Tras haber sido designado como ministro del más alto tribunal del país apenas en 2015, Eduardo Medina Mora tomará las riendas administrativas de la sala especializada en asuntos administrativos y laborales que para éste 2017 tiene un cúmulo de asuntos relevantes.



Entre ellos el amparo promovido por Pemex en contra de la multa de poco mas de 653 millones de pesos que le impuso la antigua Comisión Federal de Competencia por concepto de supuestas prácticas anticompetitivas en la comercialización de gasolina; la cual está relacionada con una presunta venta atada que obligaba a los concesionarios a contratar pipas operadas por el sindicato petrolero para el traslado de combustible.



Pendiente se encuentra la resolución del amparo solicitado por víctimas de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por la Secretaría de Marina, y que impugnaron el retardo de la Comisión Ejecutiva de Víctimas para determinar si tienen acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.



La segunda sala también se pronunciará por ejercer o no la facultad de atracción sobre el caso del Malecón Tajamar en Cancún, cuyo fondo está relacionado con la autorización de impacto ambiental emitida a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.Eligen a ministro Eduardo Medina Mora presidente de la segunda sala de SCJN



