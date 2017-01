Tráiler se impacta contra barra de contención en Río de los Remedios

Ciudad de México.- Un tráiler cargado con 7 toneladas de telas proveniente de Zacatecas subió a la estructura metálica del puente del Río de los Remedios y quedó ladeado.



El camión se encuentra sobre Periférico oriente, casi esquina con Miguel Bernard frente a la colonia Siete Maravillas, en la delegación Gustavo A. Madero.



No hay personas lesionadas, el chófer de la unidad señala que al circular por la zona un vehículo particular le dio un cerrón y para evitar el choque se fue sobre la barra de contención.



La vialidad no se ve muy afectada y se espera la llegada de una grúa de alto tonelaje para liberar el tráiler atorado.