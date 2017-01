Existe capacidad de seguridad ante incremento de usuarios del Metro

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, informó que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se incrementó la productividad de la policía.



Aseguró que ya se han desarticulado varías bandas que se dedicaban a robar bolsas, carteras y teléfonos y se ha incrementado las detenciones y en consecuencia puesta a disposición.



"Se ha incrementado en un volumen de un 18 por ciento, casi un 20 por ciento y hemos tenido más de 1600 detenciones por distintos conceptos en su mayoría robo de objetos y en algunas también agresiones de tipo sexual obviamente algunos tocamientos", aseguró Hiram Almeida.



Durante la Entrega de estímulos y reconocimientos a policías y vigilantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro por su "sobresaliente desempeño" durante 2016, Almeida Estrada dio a conocer que al menos 37 elementos policiacos que reguardan el Metro han sido sancionados por omisiones o alguna conductas contraria.



Por otra parte, dijo que ante un eventual incremento de usuarios en el Metro por el llamado "gasolinazo" se tiene la capacidad estructural de seguridad.



Por su parte el director general del Metro, Jorge Gaviño aseguró que no aumentará la tarifa de este sistema de transporte.



"Nosotros tenemos el recurso ya asegurado en este año para el gasto operativo la asamblea nos autorizó; la pregunta concreta es no va a subir el precio la instrucción que tengo del jefe de gobierno es mantener el precio durante todo este ejercicio, el compromiso del jefe de gobierno es que no suba en su administración y así va a ser", aseguró Gaviño.



El funcionario dijo que ante el aumento de las gasolinas en el país se espera un incremento de usuarios de 2.5 por ciento, más de 120 mil personas.



"Si estamos previendo un aumento en este periodo del 2.5 por ciento de los pasajeros; 2.5 estamos hablando de 120 mil 15O mil personas diariamente", dijo.



Jorge Gaviño destacó la importancia del Metro, informó que cada dos meses se reconocerá a elementos policiacos que dan seguridad en el metro y advirtió se trabaja en dar siempre seguridad a los usuarios y la cifra óptima para eso sería de 7 mil elementos.



"Tenemos que tener una gran vigilancia, no es suficiente la vigilancia que tenemos son 5 mil vigilantes en tres turnos son insuficientes con número de usuarios que estamos moviendo, lamentablemente no tenemos más recursos para invertir en más seguridad sin embargo, el sistema es muy seguro", enfatizó.