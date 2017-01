Se suman 1,254 patrullas para apoyar la seguridad de la CDMX

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, informó que hoy se suman 1,254 unidades vehiculares para apoyar en la seguridad de la Ciudad de México.



Durante la entrega de patrullas 2017, Almeida Estrada dijo que se invirtieron 700 millones de pesos y advirtió que en la policía se trabaja con el desarrollo de la última tecnología y el único enemigo entre gobierno y sociedad es la delincuencia, de ahí que se labora para alcanzar los niveles de seguridad que los ciudadanos demandan.



Hiram Almeida también informó que los delitos de alto impacto el año pasado disminuyeron en menos 12.8 por ciento y el robo a cuentahabiente en menos 30 por ciento.



Por su parte, el jefe del Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que se han renovado más de 6 mil 500 vehículos para dar mayor seguridad a los habitantes de la Ciudad.



Mancera Espinosa aseguró que hay una reducción de más del 20 por ciento en accidentes automovilísticos en la Ciudad de México.



En este evento, Miguel Ángel Mancera también informó que alrededor de la una de la tarde, su gobierno presentará un juicio de amparo en contra de los precios diferenciados de la gasolina en la Ciudad de México.



Aseguró que es una defensa política y jurídica y no es aceptable lo que se está manejando



Reiteró que es una violación al principio de igualdad y la defensa y será en favor de los habitantes de la Ciudad de México.



Dejó en claro que no subirá el metro y recordó que hay tarifa especial a estudiantes de tras pesos.



Finalmente dijo que en la Ciudad de México no se necesita del patrullaje de las fuerzas federales.