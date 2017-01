Consejero Tafoya pide no lavarse las manos con saliva frente a protestas

Ciudad de México.- Enérgico y alusivo a las múltiples protestas que se registran en el país, el Consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández, advirtió que es tiempo de hablar menos y hacer más porque las manos no se lavan con saliva.



Frente a los 29 magistrados de circuito y los 2 jueces de distrito que rindieron protesta en sesión solemne de la Suprema Corte de Justicia, el Consejero Tafoya dijo que quiénes decidan servir al país desde el servicio público no pueden permanecer estáticos a los clamores, pues es tiempo de escuchar a los que no tienen voz.



"Es tiempo de responder a quienes debemos nuestro servicio con decisiones y acciones congruentes y concretas, es tiempo de hablar menos y hacer mas, la manos no se lavan con saliva" expresó.



"La sociedad mexicana tiene el derecho a vivir en paz y armonía, nuestro compromiso como juzgadores será la defensa de los derechos de todas las personas bajo el principio de legalidad que somete nuestra actuación al sistema jurídico y al de igualdad y pro persona que obliga a proteger a todos los gobernados", dijo.



Tafoya Hernández explicó que los tribunales federales tienen la oportunidad y el deber por la vía del derecho y con resoluciones justas, de desahogar las inconformidades y atemperar los ánimos sociales.



"Los jueces federales tenemos la obligación de llevar a cabo las acciones restauradoras de la paz, sabemos que la justicia es universal y su alto propósito es aspirar a la concordia social", subrayó.



Con más mesura, el ministro Alberto Pérez Dayán en su oportunidad señaló que el Poder Judicial de la Federación no debe permanecer indiferente a los factores económicos que imponen restricciones al ejercicio presupuestal.



"El mensaje es claro y no deja lugar a interpretación; tendremos que hacer más con lo mismo, o lo mismo con menos, cualquiera que sea el caso", dijo el Ministro Pérez Dayán.