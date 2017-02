Suegros de Javier Duarte obtienen suspensión definitiva

México, DF.-Los suegros del exgobernador de Veracruz y prófugo de la justicia Javier Duarte, obtuvieron de un juez federal suspensión definitiva para frenar cualquier orden de aprehensión, búsqueda, localización o presentación en su contra.

El Juzgado Decimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, instruyó además a la PGR a detener temporalmente la indagatoria que desde hace 5 meses abrió contra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey por presunto enriquecimiento ilícito. Esto, en tanto no resuelva el juicio de amparo.





Dentro de los beneficios que otorgó el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, se les concedió el acceso a la carpeta de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016; en donde sí están implicados e incluso el suegro del exgobernador ya compareció ante el Ministerio Público.





"Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que continue con la investigación de la carpeta de investigación y ésta no se determine hasta en tanto la autoridad responsable sea notificada del auto de ejecutoria que se dicte en el amparo", explica la resolución.





Pero en el mismo acuerdo judicial, el juez determinó negar al matrimonio Macías Tubilla el acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016 de la PGR, en donde no están implicados.