Clausura PGJ capitalina tres bares en la delegación Tlalpan

Cd de México.- Como resultado de la implementación del Operativo Mala Copa, encabezado por la procuraduría capitalina, fueron clausurados tres establecimientos, localizados en la delegación Tlalpan.



Dos de ellos no contaban con la Licencia Ambiental Única (LAU), y un tercero por reposición de sellos de clausura.



El negocio denominado El Pretexto, ubicado en San Juan de Dios, colonia Ejidos de Huipulco, delegación Tlalpan, fue clausurado por el personal de Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA)



El establecimiento mercantil con razón social Los Arcos, que se encuentra en Forestal, colonia Ejidos de Huipulco, delegación Tlalpan, fue clausurado por miembros de la Secretaría de Medio Ambiente local (SEMEMA) por no contar con la LAU



Por último, el bar La Oficina, localizado también en la calle Forestal, fue clausurado por gente adscrita a la SEDEMA, por no contar con la LAU; en tanto, el personal del INVEA suspendió actividades en el lugar por sobrecupo.



Elementos de la PDI y agentes del Ministerio Público recorrieron a pie tierra la zona, donde repartieron trípticos informativos sobre los riesgos que genera el consumo de drogas a la salud y las implicaciones legales.