Fernanda Armenta se recupera en casa

México, DF.-La exseleccionada nacional de natación Fernanda Armenta Gastón salió del hospital y se recupera en casa, según informó ella a través de su cuenta de Facebook.

Fernanda Armenta fue herida en el pulmón por el arma que disparó un Policía de Investigación que frustró el asalto a un automovilista en calles de la colonia Del Valle la semana pasada.

"Los milagros existen. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que me apoyaron durante esta difícil etapa. Cada uno de sus gestos de cariño me dio la fuerza suficiente para salir adelante. Esto aun no termina pero gracias a dios ya estoy en casa. Escribo esto con lagrimas en mis ojos pero también con una sonrisa en mi cara. Hoy la vida me dio una segunda oportunidad y estoy lista para aprovecharla al máximo", escribió en Facebook.

El agente de investigación fue puesto en libertad bajo las reservas de ley, ya que durante la investigación se comprobó que el servidor público accionó su arma para resguardar la seguridad de la víctima de robo, ante dos sujetos que portaban pistolas, durante el hecho delictivo.