Marchas en la Ciudad de México vivieron momentos de tensión

Ciudad de México.- En las manifestaciones dominicales en protesta contra la política antimexicana de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se registraron momentos de tensión.



Frente al Auditorio Nacional, integrantes del sindicato del IMSS intentaron pasar con un autobús, pero la marcha ya había iniciado y no se les permitió el acceso. Esto generó algunos empujones, que no pasaron a mayores.



La marcha avanzó sobre Reforma hacia el Ángel de la Independencia.



Un grupo de personas que esperaba el arribo de los manifestantes se encontró con una valla, pero intentaron cruzar y derribaron las rejas metálicas. Minutos más tarde la policia retomó el control de la zona.



El contingente se desplegó alrededor de la glorieta del Ángel, al que más tarde arribó Isabel Miranda de Wallace, quien organizó la marcha "Mexicanos unidos", que protestaba contra Trump y respaldaba al presidente Enrique Peña Nieto, pero no pudo dirigirse a los manifestantes porque grupo de personas que se encontraba en la parte baja de la columna no la dejó hablar.



La señora Wallace cantó el Himno Nacional sin equipo de audio y se retiró a toda prisa resguardada por sus seguidores.



Finalmente, los asistentes cantaron a capela el himno y se retiraron del lugar.