Llega a la CDMX joven mexicano que fue detenido en Letonia

Ciudad de México.- Después de permanecer 52 días preso en una cárcel de Letonia, el joven Daniel Reynoso Lesparence quedó en libertad y arribó está madrugada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por su familia.

En entrevista comentó estar muy agradecido con las autoridades mexicanas que se movilizaron para apoyarlo y que el proceso aún continúa por lo que permanecerá en contacto con las autoridades consulares.

‘Bien, afortunadamente de nueva cuenta de regreso en México, todo salió muy bien y ya estamos de regreso; la verdad me impresiona todo el apoyo que se recibió, si me pongo a mencionar ahorita a toda la gente sería imposible mencionar a todos, yo no voy a hablar mal del país que vengo simplemente voy a hablar bien de las autoridades mexicanas, me impresionó la secretaria de relaciones exteriores", dijo el joven detenido en Letonia’.

Agregó que va ser un proceso que aún sigue ‘vamos a seguir pendientes para limpiar mi nombre’.