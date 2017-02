CNDH llama a solidaridad y unidad democrática

México, DF.-Luis Raúl González Pérez participó en el Cuarto Seminario "Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles", organizado por el INE "Sin derecho no puede haber democracia y sin democracia la libertad de las personas no puede ser plena", afirmó hoy el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los desafíos que nuestra Nación enfrenta a su soberanía y a su vida democrática demandan la solidaridad y compromiso de todas y todos los mexicanos, en unidad democrática que no debe ser confundida con uniformidad o incondicionalidad política.

Explicó que el eje de dicha unidad democrática es el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales, que se materializa en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, abatimiento de violencia, corrupción e impunidad, así como en la generación de un entorno donde la convivencia social pacífica sea posible y todas las personas puedan desarrollar su vida y ejercer sus derechos con normalidad.

"El mundo no necesita un nuevo discurso de odio, los cuales han sido punto de partida para varios de los peores actos genocidas que la humanidad ha atestiguado", aseguró.

Al participar en el Cuarto Seminario "Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles: Tendencias Actuales de la Democracia en México", organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), enfatizó que "el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho es una necesidad inaplazable, tanto para la vigencia de los derechos humanos, como para la subsistencia de nuestras instituciones democráticas", y recordó al homenajeado, quien sostuvo que "la fuerza de la política, es el respeto a la sociedad en que se vive y el respeto a la dignidad moral de quienes la integran".

En su momento el Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello expresó: "debemos reconocer que a pesar de todo lo dicho y los avances logrados mediante el pacto democrático esto ha sido insuficiente para eliminar los grandes problemas nacionales a los que han hecho referencia, tanto la doctora Angélica Cuéllar, como Luis Raúl González Pérez, la desigualdad, la pobreza y la justicia que se vive en nuestro país, la democracia -añadió- enfrenta en estos momentos nuevos desafíos desde el exterior, pero también desde adentro".

Concluyo invitando a todos a revivir el debate democrático en todos los ámbitos posibles, a defender los valores de la convivencia democrática y a participar constructiva y apasionadamente en todos los espacios que se abran para fortalecer la democracia, el pluralismo y la inclusión en tiempos, como ya se decía, desafortunadamente de intolerancia y exclusión.

Raúl Contreras Bustamante señaló la importancia de la obra de Reyes Heroles, principalmente la reforma política de 1977, que dio origen a instituciones sólidas como el Instituto Nacional Electoral, mismas que hoy permiten a la ciudadanía confiar en el respeto al Estado de Derecho y a los resultados de las elecciones.





Dijo que en 2018 los mexicanos tendremos una elección muy importante, no sólo del nuevo Presidente de la República, sino porque va a permitir por primera vez a los electores la posibilidad de reelegir a sus legisladores.

Santiago Nieto Castillo indicó que Reyes Heroles es puente de los mecanismos de legitimidad del Estado mexicano; primero, con su formación en el régimen postrevolucionario y después con la reforma política, que generó un modelo distinto en política de régimen relacionado con los valores de la democracia.

Se le deben, dijo, los cambios políticos más importantes en las décadas de los años 70, 80 y 90, que tienen que ver la construcción de la institucionalidad electoral y de un sistema de partidos plural, con la inclusión de la representación proporcional.

Angélica Cuéllar Vázquez comentó, vemos un aliciente para conservar nuestros valores democráticos y para fortalecer el sistema de partidos, pero también para que busquemos robustecer una ciudadanía que pida cuentas, que sepa que al votar está dando un poder y que ese poder también les da la capacidad de pedir cuentas.

Janine Otálora detalló pensamientos y pasajes de la obra de Reyes Heroles, donde afirmó que la sociedad no sólo es mayoría, sino que las minorías también forman el sistema democrático constitucional.

Por eso, alertó a no hacer caso a cualquier llamado a tiempos superados del falso discurso de que el pluralismo retrasa las decisiones y limita los consensos de las fuerzas políticas. Sostuvo que las democracias necesitan piso firme, porque va la legalidad de por medio.