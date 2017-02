Murillo Karam debería ser sancionado por caso Ayotzinapa, señala ONC

Ciudad de México.- El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murilo Karam, debe de ser sancionado penalmente por la deficiente investigación del caso de Ayotzinapa, Guerrero; primero, por permitir la desaparición de las 43 personas y segundo, por la dilación en la investigación del caso, sin resultados concretos, dijo el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas.



"Me parece que la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, le hizo un gran daño México y tiene una gran deuda con México, y creo que debería tener consecuencias incluso penales. Me parece que en ese sentido lo que intento hacer la procuradora Arely Gómez, como hoy el procurador Raúl Cervantes, ha sido tratar de subsanar un problema que difícilmente va a lograr tener una reparación del daño, por qué, porque se perdió mucho tiempo y pasaron más tiempo justificando que actuando", señaló Francisco Rivas.



Durante la presentación del primer fascículo sobre "Desapariciones Forzadas e Involuntarias" en México, advirtió que la desaparición de las 43 personas que provenían de Ayotzinapa, Guerrero, es el caso más grave y el ejemplo más evidente de que en nuestro país aún no se entiende ni se atiende este fenómeno, en el que se le niega el acceso de la justicia a las víctimas.



"Y este es uno de los ejemplos, el tema de los 43 desaparecidos, en donde incluso muchos empezaron a victimizar a las víctimas, es decir, hablarnos de la calidad moral de las víctimas; no se trata si el desaparecido en México es un padre de familia intachable o si es una persona que ha cometido algún delito, el Estado no puede permitir que desaparezcan personas, punto", aseveró.



Es por ello que el ONC inició la construcción de un "Sistema de Gestión de Información" que permita dimensionar la incidencia de desapariciones, forzadas e involuntarias, con registros sólidos, confiables y oportunos que apoyen las investigaciones, la atención a las víctimas o las capacidades institucionales forenses.



Y es que al elaborar el primer fascículo de este proyecto, dijo, se consultaron seis diferentes bases de datos gubernamentales sobre desapariciones; sin embargo, ninguna de ellas tiene correspondencia de información y ni siquiera se cuenta con una estadística confiable sobre las víctimas de este fenómeno.



"Se habla de 20 mil, 20 mil son muchos, son pocos, no sabemos, pueden ser el 10 por ciento, pueden ser el 100 por ciento, pueden ser el 50 por ciento, podrían ser más de las que en realidad son no tenemos idea y esto precisamente porque no hay un esfuerzo del Estado por subsanar lo que saben que está mal", señaló.



El ONC propone un sistema de gestión que incluya la implementación del software donado por la Cruz Roja Internacional, denominado "ante mortem-postmortem", en el que se deben de concentrar no solo los datos de desaparecidos, sino la información de personas encontradas sin vida.



Incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros; incluir información sobre personas que se encuentran e centros de detención; generar un registro de fosas comunes y clandestinas.



"En la medida que el Estado permita la desaparición o ejecute la desaparición no tiene razón de ser, entonces, es gravísimo, es gravísimo que lo permita, es gravísimo que tenga conocimiento y no investigue, es gravísimo que tenga la sospecha y no investigue, el problema es que en la medida que no se visualice un problema, no estamos haciendo absolutamente nada por resolverlo", puntualizó.



En os próximos 18 meses, el ONC trabajará en generar políticas públicas para integrar este proyecto que tiene como objetivo atender el fenómeno de las desapariciones.