Gobierno de Nuevo León denuncia a jueza que liberó a Medina

México, DF.-Tras verse desfavorecido frente al caso del exgobernador Rodrigo Medina, la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León ahora pretende arremeter por la vía penal y administrativa en contra de la juez federal que ordenó la libertad del inculpado.

Una denuncia penal por supuesta extralimitación de funciones, fue presentada en la delegación regional de PGR, en contra de Joaquina Jaimes Ramos, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal con residencia en Monterrey.

De forma simultánea presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrador y vigilante de los juzgados federales, el cual primero deberá analizar si procede o no la admisión de la demanda.

De acuerdo con la jueza federal, Rodrigo Medina no debía ser encarcelado puesto que los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal no están en los previstos para prisión preventiva; y al no existir riesgo de fuga puede enfrentar su proceso en libertad.

La titular del juzgado quinto ordenó el 26 de enero pasado que el exmandatario abandonara el Penal de Topo Chico, toda vez que el juez de control estaba ignorando una suspensión provisional en contra de cualquier intento de detención o encarcelación.

Estas demandas se suman a la que Rodrigo Medina presentó el primero de febrero reciente ante la PGR en contra de las autoridades estatales que resulten responsables por las supuestas violaciones de las que fue objeto cuando lo internaron al penal.