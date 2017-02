Servicios forenses son precarios por falta de voluntad política: CONATRIB

Cd. de México.- En nuestro país más del 70 por ciento de los servicios forenses estatales, mantienen precarios sistemas de identificación; existen entidades que mantienen los cuerpos en refrigeradores con hielo y otras condiciones despreciables.



Esta es la consecuencia de la falta de compromiso de los gobiernos estatales, lo que ha frenado el desarrollo de los sistemas forenses; en muchas ocasiones el recurso está asignado, la falta de voluntad política hace que cuerpos en posibilidad de identificación, se vayan a la fosa común.



Así lo advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (Conatrib), Edgar Elías Azar, durante la ceremonia en la que se recibió la certificación de calidad, veracidad y atención de los laboratorios de química, patología, identificación y el anfiteatro del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México.



Existen centros Forenses dentro de la República Mexicana donde los cadáveres, para nuestra desgracia y vergüenza de toda la justicia mexicana, se siguen guardando en hielo y en condiciones que desde luego son altamente despreciables; otros que mandan a las fosas comunes a personas sin identificar, miles y sientes de ellas, y así una serie de vicios cuya responsabilidad la cargará únicamente el Estado Mexicano y el Estado mexicano somos todos nosotros, eso no lo podemos permitir



"Si el país contará con centros de análisis e investigación forense, pero que sean verdaderos institutos de ciencias forenses como el que hoy tenemos en la Ciudad de México, con las herramientas necesarias y suficientes, estaríamos en condiciones, estoy seguro, de combatir los dos reclamos sociales más recurrentes en México la aplicación correcta y certera del derecho combatir la impunidad y combatir el crimen en nuestro país”, dijo.



Con el reconocimiento que recibió el INCIFO, se constata que los procedimientos para obtener dictámenes médicos forenses, son cien por ciento confiables; lo que genera, añadió, certeza jurídica, mejora la atención a la población e incrementa la confianza de la ciudadanía.



Sin embargo, reiteró, el sector político ha demostrado una resistencia al apoyo que se debe realizar a los servicios forenses, lo que afecta el desarrollo del nuevo Sistema Penal Acusatorio.



“Muy pocos estados, estamos hablando de 6 o u 8 estados, cumplimos al 100 por ciento con los protocolos de identificación que nos impone la Cruz Roja Internacional; falta de voluntad política, falta de atención, falta de responsabilidad y por qué no decirlo, falta de vergüenza en el tema.



"Hay entidades federativas que no le están poniendo atención al problema y eso ha hecho la imposibilidad de identificar cadáveres que hoy están en fosas comunes y que bien pudieran estar identificados", señaló al término del evento.