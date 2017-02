Tribunal ampara a 'El Menchito' contra delincuencia organizada; no saldrá de prisión

Ciudad de México.- Ruben Oseguera González "El Menchito", señalado como segundo mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, se perfila por librar uno de los 5 cargos que pesan sobre él, pues un tribunal federal a través del amparo anuló el auto de formal prisión dictado en su contra por delincuencia organizada, tras detectar fallas en las investigaciones de la PGR y errores en el procedimiento.



Sin embargo la resolución del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, ni materializa la libertad y no es definitiva, porque el ministerio público de la federación ya impugnó el fallo ante un tribunal colegiado.



El hijo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", - líder máximo del cartel- no podría abandonar en un futuro próximo la prisión, toda vez que tiene en curso otros procesos penales por delitos contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos, también de uso exclusivo.



El amparo concedido a “El Menchito” advierte que el material probatorio presentado por la PGR resultó insuficiente para comprobar su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.



Entre otras irregularidades, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez señaló que los elementos policiacos que lo capturaron no estaban autorizados para recibir declaraciones del imputado; puesto que esa es una potestad del agente del Ministerio Público y la autoridad judicial.



“Emita otra resolución en la que siguiendo los lineamientos que han quedado establecidos en esta sentencia, dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso, respecto del delito ya precisado”, explica el fallo protector.



“El Menchito” fue detenido por cuarta ocasión en julio de 2015 y se encuentra recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México.