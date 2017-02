TSJCDMX interpondrá controversia por Constitución de la Ciudad

México, DF.-El pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) interpondrá una controversia constitucional, para que se revisen los criterios de la Constitución Política de la capital, en los que se refiere a la integración de un Consejo Judicial Ciudadano.

Según la demanda, la Asamblea Constituyente excedió sus facultades legislativas al invadir la autonomía del Poder Judicial capitalino, al considerar que siete personas ajenas tengan la facultad nombrar a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura local y excluir al presidente del TSJCDMX como titular del citado órgano de control.

Edgar Elías Azar, presidente del TSJCDMX, puntualizó que el propósito de este recurso es despejar cualquier duda sobre la legalidad de los nuevos planteamientos de la carta magna de la Ciudad de México.

"El tema fundamental es el Consejo Ciudadano, el Consejo Ciudadano en el que hay algunas, digamos, interpretaciones ya dadas por la Corte, que es precisamente a lo que me refiero; la Corte se pronunció ya en algunos temas y lo que queremos es ver que no vaya a declarar inconstitucional una situación que en este momento pues pudiera evitar, digamos, actos jurídicos, actuaciones jurídicas que después puedan ser declaradas nulas… "El disenso es bueno, porque qué es lo que está pidiendo el tribunal; simplemente es una interpretación de la Suprema Corte de Justicia para que después no salgan amparos, y salgan chicanas, y salgan recovecos, y salgan toda esta suerte de cosas que permiten los amparos", dijo al concluir la firma de un acuerdo con el Tribunal Superior Agrario para la capacitación de mediadores.