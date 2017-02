Padres de normalistas de Ayotzinapa se reunirán con PGR el 9 de marzo

Ciudad de México.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que el próximo 25 y 26 de febrero llevarán a cabo la Convención Nacional Popular en las instalaciones de la sección IX de la CNTE, ahí analizarán el rumbo del movimiento de Ayotzinapa.



Durante dos días los padres organizarán el Plan de Acción de lucha nacional y el domingo 26 a las cuatro de la tarde, al cumplirse dos años 5 meses de los hechos realizarán una marcha a las 4 de la tarde del antimonumento, ubicado en avenida Paseo de la Reforma al Hemiciclo a Juárez donde se darán a conocer los resultados de los trabajos de la convención.



En conferencia de prensa en Paseo de la Reforma reiteraron que mientras las autoridades no les den una respuesta favorable ellos seguirán en las calles.



Dijeron que no creen en las autoridades y advirtieron que si el próximo 9 de marzo que tienen una reunión con la PGR no tienen respuesta a las propuestas de su movimiento "sus acciones a subirán de tono".