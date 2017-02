Careo con Elba Esther Gordillo no se desahogó: Juan Díaz de la Torre

Ciudad de México.- Tras salir del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente, donde declararía como testigo en un careo programado por videoconferencia con Elba Esther Gordillo, el actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, señaló que la diligencia no se desahogó.



"He venido a comparecer, en un derecho ciudadano, como testigo a un proceso, la diligencia no se desahogó, no tengo nada que declarar, eso es todo lo que tengo que decirles, me tengo que retirar, tengo muchos más asuntos qué hacer, porque no se presentó el abogado de la defensa", declaró Díaz de la Torre al salir del Juzgado.



Tras más de dos años de negarse a asistir a la diligencia, hoy ingresó a las 11 de la mañana al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, donde declararía sobre los movimientos financieros del SNTE durante la gestión de Gordillo Morales, acusada de lavar más de 22 millones de pesos.