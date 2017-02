Vehículos sin sistema SDB pueden tener holograma cero: tribunal

Cd. de México.- Desde la óptica de un tribunal federal, los automóviles de la zona metropolitana del Valle de México que no rebasen los niveles máximos de contaminantes tienen derecho al holograma “0”, aun cuando no cuenten con el llamado Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), que establece el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para primer el semestre del 2017



En consecuencia, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa avaló la suspensión provisional que le otorgó un juzgado de distrito a la Universidad de la Américas; y en la cual se ordena el canje de holograma “1” a “0” para uno de sus vehículos que encontraba dentro de los límites permitidos y carecía de la tecnología requerida.



En el acuerdo publicado en los estrados electrónico del tribunal se determinó la “procedencia de la suspensión contra Programa de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2017, en virtud de que no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social; porque no se trata de actos negativos; y porque no se constituyen derechos a la parte quejosa”



El fallo advierte que la demanda de amparo solicitó la medida suspensiva para el efecto de que mediante correcta aplicación del programa cuestionado, se le permita circular todos los días en virtud de que con la prueba que se realizó se constató que no excede los niveles máximos de emisión de contaminantes.



“Este Tribunal Colegiado considera que nada varía el resultado de emisión de contaminantes, que es lo que a las normas ambientales importa, el hecho de que el vehículo de la quejosa tenga o no la tecnología a que se ha hecho referencia, ya que independientemente de la existencia o ausencia de esos elementos tecnológicos, lo objetivamente cierto es que la recurrente en ningún momento controvierte y, menos, desvirtúa el hecho de que el vehículo que defiende la impetrante del amparo cumple los límites máximos de emisión de partículas contaminantes previsto en el Programa controvertido, lo que materialmente es lo que garantiza una mejor calidad del aire”, dicta el acuerdo judicial.



La resolución de los magistrados Urbano Martínez Hernández, Fernando Ortiz Cruz y Jesús Silva García, vino en respuesta a la queja que interpuso la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino en contra de la medida precautoria que dictó el Juzgado Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito.