Inicia SCJN debate sobre regulación del uso de la fuerza pública en Edomex

Cd. de México.- Arrancó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el debate sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley que Regula el Uso de la Pública en el Estado de México; y la cual establece entre otras cosas, que podría emplearse como ‘primera opción’ ante la presencia de manifestaciones que perturban el orden público.



Durante la sesión de éste lunes, se dio lectura a la propuesta que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán; y no se alcanzó a tocar el tema medular de la ley, pues primero comenzaron por analizar si los impugnaciones están legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad.



El proyecto de sentencia consideró que no es procedente la inconformidad planteada por los 51 diputados del Congreso Local porque en su conjunto conforman el 68 por ciento del cuerpo legislativo estatal y por tanto, tenían la mayoría calificada para derogar, modificar o reformar la ley desde su tribuna.



Desde la óptica del ponente, los legisladores utilizaron el medio de control de constitucional como si fuera una consulta extraordinaria, situación por la cual debía declararse improcedente la demanda.



No sucede así para las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, quienes de acuerdo con la propuesta, están en plenas facultades para combatir la ley, según dicta la constitución federal.



Sin embargo, en la etapa inicial del debate manifestaron su desacuerdo con el proyecto los ministros José ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al refutar que no se trata de una consulta, sino de un litigio al que tienen derecho los legisladores.



José Ramón Cossío Díaz, advirtió que las reglas para promover una acción de inconstitucionalidad sólo requieren un mínimo del 33 por ciento de los diputados de una cámara pero no establece un máximo o un tope para ello.



Con el mimo razonamiento arremetió Arturo Zaldívar y calificó de sumamente peligroso sentar un precedente al tratar de adivinar cuál es el estado psicológico de quienes promueven acciones, juicios o recursos -como lo señala el proyecto por utilizar en la demanda la frase ‘podría ser inconstitucional’ y que llevó al ponente a concluir que se trataba de una consulta.



El debate apenas arrancó con los temas de procedimiento y se espera en la próxima sesión, se emitan otras opiniones al respecto antes de pasar a los temas neurálgicos de la ley.