Cancelan orden de aprehensión contra presunto operador de Duarte

Ciudad de México.- La orden de aprehensión en contra del abogado José Juan Rodríguez Janeiro Rodríguez, considerado como uno de los principales operadores del exgobernador de Veracruz y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, ha sido cancelada a petición de la PGR tras llegar a un acuerdo de colaboración, según fuentes del gobierno federal.



De acuerdo con información preliminar Janeiro Rodríguez, quién se escondía en España para no enfrentar los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaban, se adelantó a negociar con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) bajo condición de no ser detenido provisionalmente.



Desde el 2 de febrero se solicitó la cancelación de la orden de aprehensión girada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para que el abogado pudiera aportar libremente detalles ante el ministerio público.



Bajo el amparo de las figuras contempladas en el nuevo sistema acusatorio, Janeiro acordó ofrecer información útil sobre las estrategias financieras y operativas de las que se presuntamente se valió Duarte y su principal socio Moisés Mansur Cysneiros para quebrantar las arcas del Estado.



Al momento no se ha precisado si se trata de un acuerdo reparatorio, similar al que operó con las dos empresas que devolvieron el 10 de enero pasado los 421 millones 600 mil pesos desviados del gobierno veracruzano; y que aparentemente invirtió con engaños el exgobernador y sus operadores.



El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán explicó en aquel entonces que los corporativos implicados quedaron libres de culpa, se extinguió la acción penal y se puso fin a la controversia, tal y como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.



Se espera que en las próximas horas la PGR ofrezca los detalles en torno al supuesto acuerdo que operó a favor del abogado Juan José Rodríguez Janeiro Rodríguez, de quién según investigaciones dependía directamente de Moisés Mansur Cysneiros, principal socio de Javier Duarte.