Fotos: Ideas para regalos navideños por menos de $500

Ciudad de México.- Durante diciembre hay una gran cantidad de intercambios de regalos entre amigos, compañeros de trabajo y familiares que al final de la quincena nos han representado un gasto importante.

Por eso, hemos realizado un listado de opciones de obsequios que puedes comprar por menos de $500 y que te permitirán quedar bien con tus conocidos y no lastimar en exceso tus finanzas personales.

Viajes: Actualmente existe una gran cantidad de destinos a los que se puede acceder a un bajo costo. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Pachuca, el viaje tiene un costo de $102 y en dicha ciudad podrás disfrutar de atracciones como: el Museo del Futbol, Plaza Independencia, Dinoparque, entre otras más.

Series y películas: Los amantes del cine y las series siempre te agradecerán que hagas aportaciones que incrementen su biblioteca, y los títulos más populares del año, como: Batman vs Superman, Game of Thrones 6, Buscando a Dory, The Walking Dead 6 y El Renacido, se encuentran en tiendas en precios que oscilan entre los $300 y $488.

Libros: Si te toco dar regalo a un amante de la lectura, en librerías podrás encontrar libros como Joven para siempre de Bob Dylan ($183), El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez ($148), Bestias fantásticas y dónde encontrarlas de J. K. Rowling ($399) y El caballero de los siete reinos de George R. R. Martin ($199), entre otros tantos más.

Tecnología: De los regalos más populares siempre serán los relacionados a la tecnología, porque nos permiten dar nuevos usos a dispositivos que ya tenemos o porque nos ayudan a resolver múltiples necesidades. En algunas tiendas puedes encontrar accesorios como kit de lentes fotográficos para celular ($349), bocinas bluetooth tipo reloj ($349), batería portátil ($399), entre otros tantos gadgets más.

Cultura y entretenimiento: En México existe una amplia cartelera de obras de teatro y eventos culturales que han sido aclamados y siempre valen la pena observar, como Señora Klein en el Teatro El Granero ($150), Antinavideños en el Teatro La Capilla ($250), Fractales en el Foro Shakespeare ($300) y Juegos de poder en el Teatro 11 de julio.