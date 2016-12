¿Cómo celebran el Día de los Inocentes en otras partes del mundo?

Ciudad de México.- El Día de los Santos Inocentes parte de un relato de San Mateo en el Nuevo Testamento, en donde Herodes, rey de Judea, al enterarse del nacimiento del Mesías -o Jesús-, ordena matar a todos los menores de dos años para asegurar su reinado.



Sin embargo, esta fecha coincide con una celebración muy parecida que sucede cada Primero de Abril en distintas partes del mundo, donde las bromas a los inocentes también son el núcleo de la tradición. Y es que a partir de una teoría en donde algunas personas, según el calendario gregoriano continuaron celebrando el Año Nuevo cada primero de este mes, fueron llamados los tontos de abril, ya que no modificaron su manera de celebrar este nuevo inicio.





Por esta razón, presentamos cómo se celebra esta fecha en distintas partes del mundo:



Hispanoamérica



Las bromas a realizar son de todo tipo. Sin embargo, la frase 'Inocente palomita que te dejaste engañar' es parte del rito que se lleva a cabo al finalizar la broma, pues decreta que todo fue un embuste. Además, por si fuera poco en algunas partes se acostumbra a disfrazarse, o lanzar huevos y harina, aunque poco tenga que ver.





Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica



En estas naciones las bromas se acostumbra a realizarlas antes de mediodía, aunque las posteriores también cuentan. Y el pedir dinero para no devolverlo, además de dar falsas noticias, son el estímulo para que la tradición sea realizada.





Francia y partes de España



La celebración es llamada Poisson D'Avril (o pescado de Abril). La dinámica consiste en pegar un pez de papel en la espalda de alguna persona para que todos le griten ¡inocente!, en caso de que éste no se de cuenta. Esta se parece mucho a lo que sucede en algunas partes de España, en donde se suele pegar muñecos de papel llamados inocentes.



Italia



En el país con forma de bota ésta es llamada Pesce d'aprile, y al igual que en los países de habla inglesa solo se trata de idear alguna falsedad.





Escocia



En el país que forma parte del Reino Unido esta celebración es llamada 'Hunt-the-Gowk-Day', en donde Gowk es una manera de nombrar al tonto, por lo que la frase da a entender 'La Caza del tonto'. En esta región se suelen enviar mensajes que dicen 'Dinna laugh, dinna smile. Hunt the gowk another smile" (No te rías, no sonrías. Cázale al tonto otra sonrisa). Sin embargo, aquí esto se celebra cada primer día de Abril.





Asia



Al igual que en Escocia no se tiene muy contemplado en Día de los Inocentes, pero el llamado April's Fools Day es una tradición que ha alcanzado a muchos sectores de la población, principalmente a Japón. Por lo que muchas organizaciones oficiales suelen entrar a la dinámica.