¿Cuáles son los deseos y propósitos más hechos para 2017?

Ciudad de México.- Año Nuevo, y con él deseos y propósitos que todo mundo se hace para ser y sentirse mejor este 2017.



Los hay desde los más populares que más del 50% de la gente tiene en mente aunque no siempre se cumplan.



“Lo primero, como siempre, la vanidad de las mujeres, adelgazar. Y pues ser mejor en todo. Con mis hijos, mi esposo y todas las personas”, comentó Rosa Delgado.



Pero los propósitos no son solo cuestión física. Hay quien tiene otro tipo de metas a cumplir y qué mejor pretexto de que sea justo cuando inicia el año.



"Echarle más ganas a la carrera, salir mucho de viaje. Espero ir a la playa en estas vacaciones, que se me haga otra vez. Y mucha salud, la verdad mucha salud”, dijo Gerardo Salas.



Además de los propósitos, muchos mexicanos también han manifestado sus preocupaciones y al mismo tiempo su deseo de que nuestro país y las autoridades tengan un cambio para bien este 2017.



“Que funcionen y que ya se pongan las pilas porque nosotros tenemos que estar pagando lo que ellos hacen y no se vale. Como ahorita que ya van a subir el agua, la luz, puras mentiras y falsedades. Y ya todos estamos decepcionados", comentó Guadalupe Gaona.



Propósitos, anhelos y deseos que se cumplan o no están en la mente de todas las personas cada que comienza un Año Nuevo.