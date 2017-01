No se prevén descensos de temperatura drásticos en esta semana

Ciudad de México.- El frente frío número 19 se disipó. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el Golfo de México existe uno nuevo que no se numerará debido a que es muy débil y no dejará ningún efecto en la República Mexicana.



Esta época invernal no ha mostrado condiciones extremas, salvo en los estados de Chihuahua y Durango que han presentado temperaturas por debajo de los 0 grados C.



Durante esta semana no se prevén descensos de temperatura drásticos.