Hoy, Día internacional de la escritura Braille

Berlín, Alemania.- En el día internacional de la escritura Braille, también conocida como cecografía, se demanda que la tecnología no desplace al tradicional sistema de puntos en relieve de esa escritura, que tiene casi 200 años de antigüedad.



La Unión Mundial de Ciegos, la UMC, instauró el 4 de enero como el Día Mundial del Braille, con el objetivo de difundir y promover este Sistema de lectoescritura. Se eligió esa fecha porque es el aniversario del nacimiento de su creador, el francés, Louis Braille (1809-1852).



El alfabeto Braille táctil es una clave para el conocimiento del mundo para los discapacitados visuales. Los investigadores están desarrollando nuevas herramientas que se complementan pero, a su vez, preocupa que el Braille se vea sustituido por la tecnología.



El sistema de lectura y escritura táctil, no supone sólo una ayuda en la vida diaria de las personas invidentes, es también una clave para el conocimiento del mundo. Para los invidentes es la única vía de adquirir la escritura.



A través de estas marcas, compuestas hasta de seis pequeños puntos en relieve se tiene acceso al conocimiento a través del alfabeto. Herramienta útil que permite la independencia e igualdad de participación en la sociedad de los invidentes.



A pesar de todas las innovaciones técnicas, el braille no debe dejarse de lado en el futuro, advierte la Unión Mundial de Ciegos en el Día Mundial del Braille.



Mientras que los avances tecnológicos son bienvenidos, la Unión Mundial de Ciegos recomienda que se utilicen para promover, no para reemplazar al Braille.