Sismo de este jueves no ameritó aviso de alerta en CDMX

Ciudad de México.- El sismo de 5 grados ocurrido la madrugada de este jueves en Ometepec, Guerrero, no ameritó aviso de Alerta en la Ciudad de México, porque la energía del temblor en desarrollo, permitió pronosticar un efecto menor en la capital, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).



Precisó que a las 4:27 horas, el movimiento de tierra se detectó inicialmente en 20 estaciones sismo sensoras.



El organismo considera dos tipos de rangos para señales de alerta sísmica en concordancia con cada una de las autoridades locales de Protección Civil:



Alerta Pública si se espera un sismo de efectos fuertes y Alerta Preventiva para sismos moderados.



SASMEX considera como tiempo de prevención el lapso entre el inicio de la señal de alerta y el momento inicial del efecto sísmico de su fase de mayor intensidad, en la región donde se pretende reducir su riesgo.



De esta manera, en cada sitio de acuerdo con la peligrosidad del efecto, este sistema puede emitir alertas de tipo Pública y Preventiva.



El SASMEX no genera señal de alerta porque el sismo en desarrollo no superó los niveles de disparo preestablecidos: Efecto Moderado "Alerta Preventiva" y Efecto Fuerte "Alerta Pública".