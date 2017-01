México debe afrontar a Trump con propuestas: Enrique Graue

Sismo de este jueves no ameritó...

París, Francia.- México debe afrontar al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con “propuestas, valentía y alegría”, estimó aquí el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue.



En declaraciones a Notimex al término de una gira de tres días por la capital francesa, Graue se mostró dispuesto además a que la UNAM ayude, si se produjera, a estudiantes expulsados de universidades de Estados Unidos en los cuatro años de mandato de Trump, que tomará protesta el próximo 20 de enero.



“Yo creo que todas las crisis hay que verlas con optimismo. Por supuesto que son preocupantes algunas de las declaraciones y acciones que ha estado tomando” el todavía presidente electo, Donald Trump, declaró Enrique Graue.



“Creo que la actitud que debe tomar México debe ser propositiva, valiente y alegre”, subrayó Graue Wiechers sobre Trump, quien ayer dio una polémica rueda de prensa, la primera desde que fue elegido como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos.



“Durante muchos años no tuvimos tratados de libre comercio y México creció. Haremos todo lo posible para que las relaciones entre las naciones sean lo mejor posible, pero no hay porqué temer. México puede por sí mismo”, subrayó el rector, quien la víspera fue condecorado por la Academia de Cirugía de Francia.



Enrique Graue descartó que por el momento la actitud hostil de Trump hacia México haya tenido repercusiones en el mundo académico.



“Hasta el momento ha sido nada más que esto, ruido. Hemos tenido ya una convención con distintas universidades del sur de Estados Unidos por si eventualmente los alumnos se expulsan”, explicó Graue.



En ese caso “los tendremos en la universidad, esa parte está cubierta y no ha habido hasta el momento caso alguno”, aseveró.



El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó ayer aquí con un balance “muy positivo” una gira de trabajo durante la cual sentó las bases para reforzar la cooperación de la UNAM con grandes universidades parisinas y recibió un reconocimiento.



Durante su estancia en París, adonde llegó procedente de Marruecos, Graue firmó un convenio con la prestigiada universidad Pierre y Marie Curie (UPMC) y se entrevistó con altos responsables de la Sorbona y con el rector de la Academia de Francia, entre otros.