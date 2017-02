Video: Sorprende meteorito a habitantes de Chicago

Chicago, EUA.- La madrugada de este lunes, los habitantes de la ‘Ciudad de los Vientos’ fueron testigos del paso de un meteorito.



Según algunos medios locales, el fenómeno astronómico se vio en los estados de Illinois y Wisconsin, aunque se reporta que se observó en Ohio, Minnesota, Missouri y en Ontario, Canadá.



Una cámara en el edificio de Ciencias Atmosféricas, Oceánicas y del Espacio de la Universidad de Wisconsin, logró captar el paso de meteorito.







También la policía de la ciudad de Chicago captó el momento exacto de este fenómeno.





Here's another amazing dash cam video of the meteor this morning, this one courtesy of the @MGPD1895! pic.twitter.com/qH0rVNVJhY