Actividades y juegos muy populares antes, ahora poco practicados

Ciudad de México.- La tecnología ha desplazado a los juegos tradicionales. Si bien todavía forman parte de los patios de juegos de algunos colegios del país, el uso de tabletas electrónicas y otros dispositivos ha ganado terreno dejando de lado actividades que los que pasan de los 30 años recuerdan con cariño.



Aquí te presentamos algunos casos de esas formas de entretenimiento que pondrán en evidencia que lo más “tecnológico” que jugaste en el recreo cuando eras niño o puberto fue un “Tamagochi”.





Los yakses / matatena



De procedencia asiática, el colorido juego consistía en tirar a la aire una pelota en lo que te ibas llenando la mano de figuras en forma de estrellas. Los participantes se sentaban alrededor de los yakses e iban cediendo turnos cuando la pelota daba más de dos botes o no tomabas la cantidad de figuras correspondientes.

Aunque el nombre del juego variaba dependiendo de cada país, el principio para cada modalidad de la matatena era la misma: ganaba quien juntara más “estrellas” y los turnos se perdían cuando la pelota botaba más de dos veces y/o no se concretaba el movimiento que correspondía mientras estaba en el aire.





Canicas



Este juego data desde el antiguo Egipto fue encontrado en la tumba de un niño egipcio correspondiente al año 3000 antes de Cristo. Si bien hoy se juegan hasta campeonatos mundiales de dicha actividad, tampoco es algo que se practique tanto como antes.



Existen diferentes modos de jugar canicas, pero básicamente se trata de chocar las canicas del rival con las nuestras para obtener las suyas.

Las bolitas pueden ser de distintos materiales, siendo las más comunes las de cerámica o de vidrio, aunque también hay de hierro, las denominadas “balinas”, que suelen tener más valor.



Para lanzarla, los jugadores, usualmente con una rodilla en tierra (aunque se juega de cualquier manera), tiran la bolita con el dedo índice doblado sobre el pulgar, con la bolita ubicada sobre la uña de éste, de donde se impulsa.





Tazos



La voz popular dice que este juego comenzó inicialmente con las tapas de botellas de leche y era conocido como “milk caps”. Se trata de figuras circulares, por lo general, de cerca de una pulgada diámetro, que venían en las botanas y golosinas.

El juego consistía en crear una torre con la misma cantidad de tazos aportada por cada jugador y cada uno tenía la oportunidad de aventar un tazo -no incluido en la torre- para voltear el de los demás, de manera que quien lo lograr se quedaba con los del otro competidor.



Existen otras tantas modalidades de juego, que ahora no se practica tanto pero que sí causa devoción y emoción entre los diferentes coleccionistas de tazos en todo el mundo.





El boleto que sumaba 21



Los camiones, trolebuses y tranvías suelen entregar un pequeño de boleto de papel a modo de pasaje. Los boletos vienen seriados y el mito popular era que aquel cuyos números sumaran al número 21 te daba el derecho de poder pedirle un beso a la chica o chico que te gustara.

Todavía más complejo, si conseguías juntar 21 boletos con el número 21 podía tener un agradable intercambio de caricias con la persona de tu elección.



¡Ah, qué bonito!





Avión o rayuela



Consistía en pintar en el suelo con gis o tiza una estructura con 9 casilleros. Cada uno contenía un número y su forma variaba dependiendo del país en donde se jugara.



El juego comienza tirando una piedra pequeña (también llamada tejo) en el cuadrado número 1, intentando que la piedra caiga dentro del cuadrado sin tocar las rayas externas. Se comienza a recorrer la rayuela sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta que se llega al cuarto piso donde hay dos casillas y podemos apoyar los dos pies.



Seguimos el número 6 con un solo pie y nuevamente en el 7 y el 8 apoyamos los dos pies, para luego volver al número 1. Ahora hay que volver al número 1. Debemos saltar y darnos la vuelta sin pisar las rayas y deshacer el mismo camino hasta el número 1 donde nos agacharemos a por la piedra sin apoyar el otro pie.

Si no hemos pisado raya continuamos el juego ahora tirando la piedra en la casilla número 2 y repitiendo lo mismo. Si la piedra no cayera en la casilla número 2 o tocara raya pasaría el turno al siguiente jugador. El objetivo es tirar la piedra en las demás casillas sucesivamente. Quien acabe antes la ronda del 8 gana.



Definitivamente no son los únicos juegos de antaño que casi no se practican ahora, pero, en una próxima entrega abundaremos en los que faltan.



En tanto ¿quién quiere jugar o cambiar un 21?