Tigres con sobrepeso causan polémica en redes sociales

Harbin, China.- Una serie de fotografías tomadas en el Parque de los tigres siberianos de la ciudad china de Harbin, desató una gran polémica en las redes sociales debido al sobrepeso que padecen los felinos.

My new aesthetic: fat tigers pic.twitter.com/7USxCDarzV

Y aunque la obesidad ha sido un punto conmovedor para algunos usuarios. Otros, por su parte, han intentado llamar la atención de los medios de comunicación y las autoridades para que hagan algo al respecto.

I can't get over these fat tigers. I want one. pic.twitter.com/8yKTdJtHjg