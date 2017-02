La leyenda de Tutankamón; su tumba se abrió hace 94 años

Ciudad de México.- Un 16 de febrero de 1923, hace 94 años, fue abierta la tumba del faraón egipcio, Tutankamón.



El hallazgo fue protagonizado por el arqueólogo y egiptólogo inglés, Howard Carter, quien descubrió el sepulcro el 4 de noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, en Egipto.



Esta fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrado en la zona. Pertenecía a la dinastía XVIII de Egipto, que terminó su mandato en el año 1327 a. C. Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía.



Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño de su tumba, relativamente pequeño, fue la razón por la que no fue descubierta hasta el siglo XX.



El descubrimiento de la tumba de Tutankamón y los tesoros que fueron encontrados en ella tuvieron cobertura mundial por los medios, lo que renovó el interés del público por el Antiguo Egipto.