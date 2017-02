Universidades de EUA defenderán legalmente a estudiantes mexicanos

Ciudad de México.- Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifestaron su compromiso y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de la Unión Americana.



Desde Washington, DC, la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos (APLU, por sus siglas en inglés) expresó su enérgico rechazo al intento de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio.



“La dimensión de esta decisión va más allá de su impacto inmediato. Las universidades de nuestro país se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de los estudiantes, académicos e investigadores internacionales”, indicó el presidente de ese organismo Peter McPherson.



En el mismo sentido y en documentos por separado, los rectores de distintas universidades como la de Texas en Austin, la de Indiana, la de Arizona y de Texas State, manifestaron su compromiso a la máxima casa de estudios para ayudar a los estudiantes mexicanos.



El vicepresidente de la Universidad de Arizona, Mike Proctor, señaló que “debemos trabajar juntos para asegurar que no estamos apoyando a las actuales políticas sin sentido y, como resultado, rindiéndonos a sus dictámenes”.



Los jóvenes latinos, en su mayoría mexicanos, son el segmento demográfico con más nuevos ingresos a las universidades públicas de Estados Unidos, destacó la respuesta de apoyo a las propuestas de cerca de 144 universidades mexicanas, anunciadas en días pasados por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.



Convencidos de que “la creación de conocimiento y el empoderamiento educativo no tiene fronteras”, los rectores norteamericanos ofrecen a la UNAM “mantenerse unidos para afrontar los recientes ataques sin precedentes que se han generado hacia la variedad de libertades que han definido a esta nación”.



“La Universidad de Texas en Austin apoya a cada miembro de nuestra comunidad, independientemente de sus orígenes”, expuso el presidente de esa institución, Gregory Fenves, en su respuesta a la gestión de la UNAM.



En la declaración de la APLU, concentrada en el rechazo de impedir la entrada al país a personas de naciones mayoritariamente musulmanas, se advirtió el peligro de que jóvenes del resto del mundo renuncien a estudiar en Estados Unidos.



La máxima casa de estudios dio a conocer en un comunicado que incluso en espacios como Indiana, corazón del medio oeste estadounidense y cuna del Ku Kux Klan, la solidaridad con los estudiantes extranjeros, en particular los mexicanos, ha sido clara.



“La Universidad de Indiana se mantendrá firme en nuestro apoyo a todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o país de origen”, añadió Michael McRobbie, presidente de la misma, en una carta dirigida al rector Graue Wiechers.



Entre el numeroso grupo de universidades estadounidenses que suscriben el pronunciamiento de la APLU, destacan las del sistema de universidades públicas de California, una entidad que representa a la sexta economía del mundo y cuna de 30 millones de personas de origen mexicano.



Diversos rectores informaron a Enrique Graue Wiechers sobre las acciones legales que preparan en defensa de sus estudiantes, en particular los llamados “dreamers”.



Con el pronunciamiento de la APLU se fortalece el rechazo en el mundo académico estadounidense y en amplios sectores de su sociedad a la propuesta que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En la misma línea, se encuentra el documento firmado por cerca de 500 filósofos de una gran cantidad de universidades de Estados Unidos, hecha pública hace un par de días, recordó.