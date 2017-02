Islandia crea el reality show más tierno del mundo protagonizado por gatitos

Foto: Keeping up with the Kattarshians.

Islandia.- A pesar de que los reality show se han convertido en un básico del entretenimiento, en Islandia no paró la creatividad y crearon un reality show considerado el más tierno del mundo, pues es protagonizado por cuatro gatitos.



Con el nombre "Keeping up with the Kattarshians", el programa le rinde tributo al reality de las Kardashian y es transmitido por internet.



Sus protagonistas son cuatro gatitos de pocos meses de vida que tienen como propósito ser adoptados.



Se trata de Gudni, Stubbuer, Bríet y Ronja, que fueron rescatados de la calle y pertenecen a un refugio.



Los mininos se encuentran en una casa de muñecas y son grabados por tres cámaras las 24 horas del día. Son toda una sensación en redes sociales.