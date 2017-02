Próxima semana, avance de 'ProAire'

Ciudad de México.- La próxima semana se presentará un avance de "ProAire" que se implementará en el país. En México 29 mil muertes son atribuibles a la mala calidad del aire, indicó Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).



Durante el 'Taller calidad del aire’, la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Tanya Müller, indicó que en la CDMX 800 industrias generan 600 toneladas de contaminantes por día.



Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dijo que el nivel de contaminación que hay en el Valle de México cuando se declara contingencia ambiental, equivale a que cada persona se fume 40 cigarrillos.



No hay en la megalópolis ni una ciudad que tenga buena calidad del aire. No hay ciudadano que respire buena calidad del aire. El tema debe ser considerado de seguridad nacional, dijo Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador de la CAMe.



En 2016 hubo 212 días con mala calidad del aire en el Valle de México. En lo que va del 2017, llevamos 36 días de mala calidad, indicó la CAMe.