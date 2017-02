Hoy se celebra el Día del Hot Cake

Cd. de México.-Los hot cakes son el octavo lugar de opciones para el desayuno, de hecho los días que más se comen hot cakes son los lunes y los martes.



Desde tiempo pasado los martes, previó al Miércoles de Ceniza, la gente solía darse un pequeño gusto con una comida que incluyera todo lo que no podrían disfrutar en el tiempo de cuaresma.



Un platillo sencillo que todo mundo puede preparar con algunos de los ingredientes que eran considerados prohibidos, pero que desde 1950 se festeja el día de este esponjoso panecillo.



En nuestro país, los hot cakes ocupan la octava posición en las preferencias de los desayunos, además de que el 24% de las veces también son consumidos en la cena.



La principal razón en que se consumen los hot cakes es por conveniencia (29%), ya que los ingredientes no son caros, se suelen tener en el hogar y es de fácil preparación. El 15% come este platillo por hábito.



El grupo de edad que más consume hot cakes son los adolescentes y los millenials, en un rango de edad 25 a 32 años.



Un hot cake, como se sabe, no está completo sin un untable, que puede ser mermelada, cajeta, miel, crema de avellana o cacahuate, además de queso untable.



El untable en los hot cakes preferido por los mexicanos es la mermelada de fresa. La mermelada y la cajeta son los untables más accesibles y frecuentes en los hogares de niveles socioeconómicos bajos, mientras que la crema de avellana y de cacahuate se consume más en hogares con niños y adolescentes.



En los hogares con amas de casa mayores de 50 años, la miel de maple es la más popular. Aunque no es un untable, 8 de cada 10 hogares compraron leche condensada para complementar los hot cakes.